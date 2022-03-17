Украину попросили не публиковать видео с российскими военнопленными

Международная неправительственная организация Human Rights Watch обратилась к украинским властям с просьбой прекратить публиковать видео с военнопленными из России в соцсетях. Ведь тем самым Украина нарушает права этих людей.

«Власти Украины должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видео с пленными российскими солдатами, в том числе демонстрирующие их унижение или запугивание», — сказано в заявлении на сайте организации.

По словам правозащитников, из-за таких действий украинские власти нарушают защиту военнопленных, которая предусмотрена Женевскими конвенциями в отношении международного гуманитарного права.

В аккаунтах спецслужб Украины можно найти десятки видео с плененными солдатами из РФ. На некоторых из них видно, что их допрашивают и они при этом связаны.