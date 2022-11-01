Украину попросили дать гарантии не использовать зерновой коридор в военных целях | 360°

01 ноября 2022, 18:24
Украину попросили дать гарантии не использовать зерновой коридор в военных целях
МИД России: гуманитарный коридор в Черном море не должен использоваться в военных целях
От Украины потребовали гарантии, что она не будет использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече с послом Турции в России Мехметом Самсаром, передали на сайте ведомства.
«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — говорится в сообщении.
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На встрече дипломаты также проанализировали ключевые направления российско-турецкого сотрудничества.
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за искренние высказывания о нем и Турции. Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал Эрдогана сильным лидером и непростым, но последовательным и надежным партнером, не позволяющим сесть себе на шею.
На прошлой неделе Украина совершила атаку на Севастополь воздушными и морскими дронами. Корабли Черноморского флота успешно ее отразили.
МИД РФ
Украина
зерновая сделка
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