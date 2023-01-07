Мир 07 января 2023, 13:36 Украину поймали на словах об участии НАТО в конфликте с Россией Депутат Чепа: министр обороны Украины Резников подтвердил участие НАТО в конфликте РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Алексей Резников словами о роли НАТО в конфликте с Россией в очередной раз подтвердил, что Альянс участвует в боевых действиях, управляя ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы Алексей Резников.

Ранее глава украинского Минобороны заявил, что страна выполняет миссию НАТО. По его словам, от Запада требуются поставки оружия, раз он сам не проливает кровь. Также Резников сказал, что Украина якобы является щитом от России для всего цивилизованного мира.

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«Он все признал, что есть на самом деле. Украиной воюет НАТО, а их народ давно находится в заблуждении. Запад во главе с США уже давно готовил это противостояние», — сказал Чепа.

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Парламентарий подчеркнул, что проведение специальной операции стало вынужденной мерой для защиты русскоязычного населения на востоке Украины.

Бывший британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что НАТО может вступить в конфликт на Украине в 2023 году, что неминуемо обернется прямым военным столкновением с Россией.