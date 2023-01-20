Мир 20 января 2023, 10:06 Украину поделят всем мировым сообществом — Гердт Экс-депутат бундестага Гердт: Украина не сохранится в изначальных границах РИА «Новости»

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Киевский режим из-за приказа США упустил шанс на мирное решение конфликта, и теперь Украина не сможет сохранить свои прежние границы. Страну поделят всем миром, сказал РИА «Новости» бывший депутат бундестага Германии, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Он предупредил, что судьба Украины предрешена. Она могла пойти на переговоры с Россией, когда Турция выступала в качестве посредника, но по приказу США отказалась, поэтому упустила свой шанс и безвозвратно потеряла прежние территории. По мнению Вальдемара Гердта, теперь в переговорах нет смысла, ведь заморозка конфликта приведет только к его будущей эскалации.

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«Восстанавливать страну придется всем миром, и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом. Украина уже не сохранится в изначальных границах», — сказал немецкий политик.

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Вальдемар Гердт считает, что конфликт нужно завершить. Он уверен, что будущее страны решат на конференции после завершения спецоперации.

Ранее бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина расположена в неестественных с точки зрения истории границах. Она, по его мнению, должна передать часть территорий его стране, а также России, Венгрии и Польше.