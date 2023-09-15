Мир 15 сентября 2023, 04:40 «Украину отправили на кровавую бойню». Главный провал Зеленского назвали в США Профессор Сакс: отказ от переговоров с Россией стал провалом Зеленского РИА «Новости»

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Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского — отказ от переговоров с Россией весной 2022 года. Такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.

«Этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению», — заявил профессор.

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Сакс рассказал, что Зеленский мог завершить конфликт весной 2022 года, согласившись на нейтральный статус Украины. Но под давлением Запада он отказался от переговоров.

Затем, по словам Сакса, Зеленский также под давлением западных стран отправил армию в бесперспективное контрнаступление.

«Он также знал, что у них не было оружия, средств для этого, и они пошли вперед, и они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели», — рассказал американец.

Джеффри Сакс заявил, что такой итог был понятным и предсказуемым, так как «США отправили Украину на кровавую бойню».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли около полумиллиона человек убитыми. Такие выводы он сделал на основе анализа разведданных и информации из открытых источников.