Мир 09 декабря 2023, 05:33 Украину обвинили во лжи из-за заявлений о нападении России на Польшу Myśl Polska: Украина врет, что Россия нападет на Польшу после поражения ВСУ РИА «Новости»

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Украина специально создала ложный нарратив о том, что после победы над украинской армией Россия непременно нападет на Польшу. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард.

По его словам, это не более чем «хитрый пропагандистский ход Киева». Украинские власти пошли на этот шаг потому, что надеются сохранить бесперебойную поддержку со стороны западных стран, но это недолго продлится, убежден Энгельгард.

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По его словам, на Западе вскоре откажутся от политики помощи Украине по принципу «столько, сколько потребуется», пусть и вынужденно. Им придется остановить экспансию НАТО на восток и принять мирное соглашение на условиях России.

Ранее военный аналитик Конрад Музыка заявил, что Россия и Украина могут готовить крупные наступательные операции. Он напомнил, что российские войска перехватили инициативу по всей линии боевого соприкосновения от Харьковской области до Запорожья, а военное производство в РФ выросло и достигнет своего пика в 2024 году.

Украина же потерпела военные неудачи, а уровень западной поддержки снизился, поэтому ее руководство может рискнуть и попытаться провести более крупную операцию с имеющимся вооружением.