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Украину обвинили в войне за «независимость США»

Сенатор Цеков: Украина «воюет за независимость США»

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Украина сегодня воюет за независимость Соединенных Штатов, которые стремятся ослабить Россию и удержать лидирующие позиции в мире. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире», — сказал он.

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По его словам, сегодня украинские власти в лице Владимира Зеленского толкают народ на верную смерть ради геополитических интересов США. Он назвал Украину американской колонией, и сказал, что только дружба с Россией позволит ей стать великой и независимой. Если же Украина выберет путь американской колонии, то она обречена.

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Ранее журналист Брэдли Девлин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, рассказав о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной программе, приближает мир к ядерной войне. Во время противостояния с Россией, отметил Девлин, Зеленский часто обращался к США и НАТО с бредовыми просьбами.

США

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