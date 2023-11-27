Мир 27 ноября 2023, 16:36 Украину обвинили в применении химикатов против властей новых регионов России Делегат в ОЗХО: есть доказательства применения химикатов спецслужбами Украины Jens Büttner/ZB

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Украинские службы применяли токсичные химикаты против властей новых регионов России. Об этом сообщил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России», — констатировал делегат.

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По словам Лысогорского, существуют также доказательства того, что Соединенные Штаты и их союзники участвовали в поставках химикатов на Украину. Затем эти вещества передаются ВСУ и иностранным наемникам.

Ранее украинские СМИ распространили данные о том, что якобы Россия использовала против ВСУ химическое оружие, а именно хлорпикрин, однако эти сведения оказались фейком. Россия уничтожила химический арсенал еще шесть лет назад в соответствии с конвенцией «О запрещении химического оружия».