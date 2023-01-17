Мир 17 января 2023, 04:31 Украину обвинили в обмане иностранных наемников Командир группы «Викинг»: Украина обманывает иностранных наемников РИА «Новости»

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Украинские власти пытаются выставить российских военных «глупыми», чтобы заманить как можно больше иностранных наемников. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил командир группы «Викинг» Западного военного округа.

«Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», — рассказал он.

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По словам собеседника агентства, иностранцы думают, что у российских бойцов нет и беспилотников. Они едут на Украину в полной уверенности, что на поле боя им ничего не будет. Такую мысль им внушает украинская пропаганда, проводимая властью.

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«Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», — добавил командир.

Ранее белорусские журналисты сообщили, что вербовкой наемников в разных странах занимаются украинские посольства. Членами иностранного легиона на Украине становятся жаждущие денег националисты, расисты, радикалы и ультраправые.