Мир 31 марта 2023, 16:46 Украину обвинили в массовых исчезновениях людей и произвольных задержаниях ООН выявила более 90 случаев насильственного задержания людей украинскими силовиками Ministry of Defense of Ukraine

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С начала специальной военной операции управление верховного комиссара ООН выявило 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей украинскими силовиками. Об этом сообщил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк. Его процитировало РИА «Новости».

«Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами», — сказал он.

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По его словам, из 73 опрошенных жертв порядка 53% подверглись пыткам или жестокому обращению. Также специалисты зафиксировали 24 случая сексуального насилия. Тюрк пояснил, что большинство из них заключались в угрозах на первых этапах содержания под стражей, а также в публичном раздевании по принуждению.

В ООН пояснили, что под насильственным исчезновением подразумевают арест, задержание, похищение или лишение свободы людей.

Омбудсмен в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова рассказывала, что украинские военные подвергают пыткам попавших в плен российских бойцов за отказ петь гимн Украины. По ее словам, зафиксированы множественные случаи издевательств.