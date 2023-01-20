Мир 20 января 2023, 19:42 Украину обвинили в использовании трагедии в Днепропетровске для получения оружия от Запада Захарова: Украина использует трагедию в Днепропетровске ради новых поставок оружия Defense.gov

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Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским пытается использовать трагедию в Днепропетровске ради новых поставок оружия от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий об украинском кризисе опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, режим Зеленского не только каждый день хладнокровно обстреливает российские населенные пункты и убивает мирное население, но и пытается обвинить Россию в своих преступлениях.

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Захарова привела в пример разрушение многоэтажки в Днепропетровске, которое произошло 14 января из-за взрыва. Дипломат напомнила, как внештатный советник офиса Зеленского Алексей Арестович сначала признался, что причиной разрушения дома стали действия украинской противовоздушной обороны. Но потом стал открещиваться от своих слов.

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«Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия», — сказала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что ни для кого не является секретом, как реально работает система ПВО на Украине. ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают ее в жилых кварталах. Обломки ПВО периодически прилетают на территорию соседних стран, добавила дипломат, намекнув на ситуацию с Польшей, Молдавией и Белоруссией.