Мир 16 ноября 2022, 19:16 Украину обвинили в использовании ситуации в Польше для получения оружия НАТО Business Insider: Украина начала просить оружие НАТО после падения ракет в Польше Specna Arms/Unsplash / Unsplash

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Власти Украины используют падение ракет на территории в Польше для выпрашивания очередной партии оружия НАТО, заявил американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз. По его словам, польский инцидент стал «пропагандистским подарком» для украинского руководства, сообщило издание Business Insider.

Майлз подчеркнул — к каким бы выводам не пришли в ходе расследования инцидента в Польше, президент Украины Владимир Зеленский будет использовать случившееся в своих целях.

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«Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине», — подчеркнул специалист.

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Аналогичное мнение высказал политолог Сергей Марков. Он предположил, что власти ЕС обвинят во всем Россию, что в целом подтолкнет западные страны к увеличению поставок вооружения на Украину. Эксперт не исключил, что украинские власти могли запланировать инцидент — все случилось 15 ноября, а на следующий день планировали заседание спецкомиссии по поставкам оружия НАТО для ВСУ.