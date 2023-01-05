05 января 2023, 17:48
Украину не включили в список приглашенных стран на саммит G20
Представитель МИД Индии заявил об отсутствии Украины в списке приглашенных на саммит G20
Осенний саммит G20 пройдет без участия Украины. Страну не включили в список стран — участниц предстоящего заседания. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.
Ведомство уже объявило список участниц предстоящей встречи. В него вошли постоянные члены «Большой двадцатки», а также ряд приглашенных стран.
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«Я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — пообещал Багчи журналистам.
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Индия заняла кресло председателя G20 1 декабря 2022 года. Согласно представленному плану, страна проведет более 200 встреч «Группы двадцати» в наступившем году. Саммит глав государств и правительств G20 пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G20, который прошел в 2022 году. Тогда пост председателя занимала Индонезия, а сама встреча глав государств и правительств состоялась на Бали. Зеленский выступил перед участниками по видеосвязи.
Как сообщило издание «Политика сегодня», председательствующая в G7 Япония решила пригласить Зеленского выступить в онлайн-режиме перед участниками саммита, который пройдет в мае этого года в Хиросиме. Точного подтверждения участия украинского лидера в предстоящем заседании нет.
G20
Украина
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