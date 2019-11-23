Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды. По его мнению, альянс не желает вступать «в прямой конфликт с Россией».

«Украина умывается кровью, страхом, бесчеловечьем». Украинцы вспомнили о Евромайдане Подробнее

Выступая на форуме по безопасности в канадском Галифаксе О’Брайен ответил на вопрос, не следует ли североатлантическому блоку предпринять более активные действия по защите Киева от «российской агрессии».

«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. <…> Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — приводит слова советник американского президента РИА «Новости».

О’Брайен напомнил, что НАТО создавалась чтобы «не допустить конфликта с Россией» и на Западе его до сих пор не хотят. Но советник подтвердил позицию США, пообещав и дальше поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

Украина с 2014 года стремится попасть в блок НАТО, изменив внешнюю политику страны в соответствии с выдвинутыми требованиями. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие 20 лет Киев не может претендовать на членство в НАТО.

Однако украинские власти намерены к 2020 году добиться полной совместимости своих вооруженных сил с силами стран альянса.