Украину не примут НАТО, чтоб избежать конфликта с Россией — Белый дом
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Выступая на форуме по безопасности в канадском Галифаксе О’Брайен ответил на вопрос, не следует ли североатлантическому блоку предпринять более активные действия по защите Киева от «российской агрессии».
«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. <…> Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — приводит слова советник американского президента РИА «Новости».
О’Брайен напомнил, что НАТО создавалась чтобы «не допустить конфликта с Россией» и на Западе его до сих пор не хотят. Но советник подтвердил позицию США, пообещав и дальше поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
Украина с 2014 года стремится попасть в блок НАТО, изменив внешнюю политику страны в соответствии с выдвинутыми требованиями. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие 20 лет Киев не может претендовать на членство в НАТО.
Однако украинские власти намерены к 2020 году добиться полной совместимости своих вооруженных сил с силами стран альянса.