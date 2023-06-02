Мир 02 июня 2023, 15:08 Украину не пригласят вступить в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе Минобороны Великобритании: Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вильнюсе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украину не сбираются приглашать вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Washington Post.

«Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе этого не произойдет, это не произойдет в любое ближайшее время», — сказал министр.

Реклама

Уоллес подчеркнул, что НАТО и ЕС не должны давать обещаний такой стране, как Украина. Он также намекнул на разногласия по поводу возможности вступления государства в военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду.

Министр обороны Великобритании также заяви, что НАТО должна заставить свои страны увеличит военные расходы, «если альянс хочет эффективно сдерживать Россию».

При этом у Запада иссякли запасы вооружения, которое можно передать Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер посоветовал союзникам по Североатлантическому альянсу выделить на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта.