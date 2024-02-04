Мир 04 февраля 2024, 10:02 Украину назвали трупом без помощи США Polskie Radio: Украина не удержит фронт и не выживет без помощи США Unsplash

Читать 360tv в

Украина не сможет выжить без помощи США, а также не сумеет удержать фронт. Такое мнение высказал эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio.

«Украина — это труп», — заявил польский политолог.

Реклама

Обещанный Евросоюзом пакет помощи на 50 миллиардов евро не повлияет на ситуацию на Украине. Деньги пойдут на выплату долгов. Но гораздо большее значение имеет поддержка со стороны США, подчеркнул Кендзерский.

Украинские власти надеются на получение западного вооружения, поскольку без этих поставок украинский фронт обвалится, добавил он. Перспективы у Украины не слишком оптимистичные, резюмировал эксперт.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе законодатели рассмотрят проект о выделении помощи Израилю без финансирования Украины. В Белом доме выступили против такого решения, настаивая на поддержке двух государств.