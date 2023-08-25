Мир 25 августа 2023, 11:26 Украину назвали «самой дорогой операцией» в истории США Asia Times: траты США на Украину станут самыми большими в их истории Официальный сайт президента Украины

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Соединенные Штаты потратят на Украину больше, чем на какую-либо другую авантюру в своей истории, подсчитал журналист китайской газеты Asia Times. По его мнению, если бы украинский конфликт закончился даже завтра, США все равно пришлось бы отправить стране помощь на сотни миллиардов долларов.

Автор материала отметил, что даже план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны обошелся США в 13,3 миллиарда долларов — в пересчете на современные деньги это 173 миллиарда. Это всего лишь треть от стоимости восстановления Украины.

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«Украина в конечном итоге станет самой дорогостоящей операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами», — констатировало издание.

Он рассудил: хотя Германия пообещала помогать Украине «столько, сколько потребуется», состав немецкого правительства, вероятно, скоро изменится, так что обещание ничего не стоит. А экономика Британии сейчас «очень неустойчива», поэтому найти большие суммы для Украины «станет настоящей проблемой». Таким образом, большая часть денег должна поступить именно из США.

При этом журналист предположил, что киевские власти разграбят часть этих средств.