Мир 29 августа 2023, 18:03 Украину назвали причиной ослабевания Евросоюза МИД Венгрии: ЕС ослабел из-за поставок оружия Украины и санкций РИА «Новости»

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Евросоюз начал слабеть из-за регулярных поставок оружия Украине и приверженности к антироссийским санкциям. Об этом на странице в Facebook* сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Всех интересует вопрос, в какой форме сейчас Евросоюз. Ответ честный и простой — в плохой. Сообщество теряет силу из-за поставок оружия и санкций, уступая свои позиции в энергоснабжении, экономике и безопасности», — написал он.

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Сийярто отметил, что восстановить мир на континенте невозможно спонсированием Украины.

«Китай уже вышел на второе место по ВВП, обойдя Евросоюз. Брюссель сам зарезал свою конкурентоспособность следованием санкциям. Цены на топливо выросли до небес, потому что энергетическую безопасность свели к идеологическому вопросу», — добавил министр.

Глава ведомства выразил надежду, что ближайшие выборы в Европарламент способны изменить ситуацию.

Ранее Евросоюз объявил о передаче Украине очередного транша объемом 1,5 миллиарда евро, писал RT. Этому решению возмутился французский политик Флориан Филиппо, назвав его разграблением потенциала ЕС.

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