Украину назвали «полуколонией» Запада
Лидер «Оппозиционной платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине надо перестать зависеть от Запада, чтобы преодолеть кризис. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт оппозиционной партии.
Нынешнее положение страны он назвал «полуколониальной зависимостью». Свою позицию Медведчук аргументировал тем, что до недавнего времени граждане Украины, уезжающие на заработки в Европу, приносили стране довольно приличный доход. Теперь же, после закрытия границ, его отсутствие нанесет заметный урон экономике.