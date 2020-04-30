Украину назвали «полуколонией» Запада

Нынешнее положение страны он назвал «полуколониальной зависимостью». Свою позицию Медведчук аргументировал тем, что до недавнего времени граждане Украины, уезжающие на заработки в Европу, приносили стране довольно приличный доход. Теперь же, после закрытия границ, его отсутствие нанесет заметный урон экономике.