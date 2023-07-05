Мир 05 июля 2023, 16:35 Украину назвали полигоном для проверки оружия Запада Глава Минобороны Резников назвал Украину лучшим полигоном для испытания западного оружия U.S. Department of Defense

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Украина — идеальный плацдарм для испытания поставляемого с Запада оружия. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

По его словам, западные союзники на Украине могут посмотреть, насколько эффективно работает их оружие и стоит ли его модернизировать.

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«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — сказал Резников.

В материале газеты подчеркнули, что передача киевскому режиму зенитных ракетных комплексов NASAMS и немецких ПВО IRIS-T помогла впервые провести совместные испытания «различных систем уровня Североатлантического альянса».

Также в интервью Резников признался, что Вооруженные силы Украины не могут справиться с российскими системами радиоэлектронной борьбы.

РЭБ в состоянии подавлять реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы с GPS-наведением, подчеркнул министр обороны Украины.

Резников добавил, что главное событие контрнаступления ВСУ еще впереди. По его словам, командиры еще не задействовали обученных НАТО бойцов и иностранную технику.