16 февраля 2024, 13:17
Украину назвали оружием Запада после утраты суверенитета
Зампред Совбеза Медведев заявил о потере Украиной политической самостоятельности
Введенный США как обязательный для исполнения мифический мировой порядок позволил западным странам вмешиваться в дела независимых государств, в том числе Украины, которая в результате такого воздействия полностью утратила свою политическую самостоятельность. Об этом в ходе выступления на форуме «За свободу наций!» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что установленный США мировой порядок — не закон и не международная конвенция, но в самых удобных случаях западные страны используют его для прикрытия хамского навязывания собственных ценностей и вмешательства в дела независимых государств,
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«Трагическим примером такого поведения является ситуация на Украине, которая полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что именно из-за сложившейся ситуации началась специальная военная операция. Она необходима для защиты национальных интересов России и ее граждан.
«Так поступает любое суверенное государство полностью в соответствии с уставом ООН», — добавил Медведев.
Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину признался, что специальную военную операцию необходимо было начать раньше.
По его словам, от принятия такого решения его сдерживала вера в честность европейских лидеров, давших гарантии, что Украина выполнит Минские соглашения.
О том, что выигранное время они использовали для накачивания соседней страны оружием, стало известно позже, когда для жителей Донбасса возникла реальная угроза полного уничтожения.
США
Дмитрий Медведев
Россия
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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