Мир 16 февраля 2024, 13:17 Украину назвали оружием Запада после утраты суверенитета Зампред Совбеза Медведев заявил о потере Украиной политической самостоятельности Ministry of Defense of Ukraine

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Введенный США как обязательный для исполнения мифический мировой порядок позволил западным странам вмешиваться в дела независимых государств, в том числе Украины, которая в результате такого воздействия полностью утратила свою политическую самостоятельность. Об этом в ходе выступления на форуме «За свободу наций!» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что установленный США мировой порядок — не закон и не международная конвенция, но в самых удобных случаях западные страны используют его для прикрытия хамского навязывания собственных ценностей и вмешательства в дела независимых государств,

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«Трагическим примером такого поведения является ситуация на Украине, которая полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что именно из-за сложившейся ситуации началась специальная военная операция. Она необходима для защиты национальных интересов России и ее граждан.

«Так поступает любое суверенное государство полностью в соответствии с уставом ООН», — добавил Медведев.

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину признался, что специальную военную операцию необходимо было начать раньше.

По его словам, от принятия такого решения его сдерживала вера в честность европейских лидеров, давших гарантии, что Украина выполнит Минские соглашения.

О том, что выигранное время они использовали для накачивания соседней страны оружием, стало известно позже, когда для жителей Донбасса возникла реальная угроза полного уничтожения.