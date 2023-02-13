Мир 13 февраля 2023, 13:19 Украину назвали неспособной выстоять в конфликте без помощи Запада Глава Минобороны Польши Блащак: Украина не выстоит в долгом конфликте без помощи Запада U.S. Department of Defense

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Шансы Украины выстоять в долгосрочном конфликте без поставок западного вооружения стремятся к нулю. Такое мнение в эфире телеканала Polsat озвучил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, сложившаяся ситуация показала, что развернувшийся на Украине конфликт в ближайшее время не закончится. Поэтому странам Запада необходимо продолжать поставки вооружения украинским войскам и оказывать другую помощь властям страны.

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«Сейчас все зависит от того, продолжит ли Украина получать поддержку Запада», — заявил Блащак.

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Министр добавил, что считает поставки вооружения и развитие польской армии первоочередными задачами, которые стоят перед его ведомством.

В конце прошлой недели канцлер Германии Олаф Шольц заявил о сложности с передачей Украине танков Leopard 2. Об этом он заявил после саммита лидеров стран Евросоюза, который прошел в Брюсселе. Шольц добавил, что ему пришлось просить руководителей правительств европейских государств поддержать поставки вооружения на Украину.