Украину назвали Малороссией в итальянской телевикторине. Видео

Украину назвали Малой Россией в популярном итальянском телешоу L’Eredità («Наследие»). Таким был ответ на один из вопросов викторины.

Передача, похожая на российское шоу «Кто хочет стать миллионером», вышла в эфир 26 января. Участник должен был догадаться, что объединяет пять слов — «звезда», «кондитерская», «магазин», «Россия» и «серенада». Мужчина выбрал прилагательное «маленький».

После чего ведущий шоу Флавио Инсинна пояснил, что «Малороссия — это второе название Украины».

Работающая в Италии украинская журналистка Марьяна Сороневич призвала соотечественников выразить свою позицию по этому вопросу. Она предложила им писать комментарии в Facebook на странице телеканала Rai 1, где вышла передача, в группе программы и на странице ее ведущего.

«Будьте добры, избегайте бранных комментариев. По возможности попросите ваших [знакомых] итальянцев, чтобы проверили грамматику ваших постов», — призвала Сороневич.

Флавио Инсинна — успешный итальянский актер и телеведущий. Шоу «Наследие» он ведет с 2018 года.