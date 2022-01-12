Украину назвали «камешком в туфле» Владимира Путина

Политический консультант, генеральный директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский заявил, что на текущий момент Украина пришла только к тому, чтобы выполнять некие функции «антиРоссии». Кроме того, Грановский назвал страну «камешком в туфле» российского президента Владимира Путина.

«Представьте, что у вас в туфле гвоздь или камешек, вы идете, а он вам постоянно мешает, а вытащить его нельзя, потому что такая субъектность у этой туфли, она продается сразу с камнем. Вот Украина — это камешек в туфлях Путина», — сказал Грановский.

Он отметил, что Украина сейчас занимается просьбами ввести в отношении России новые санкции — вместо того, чтобы думать о собственном развитии и улучшении жизни. По мнению Грановского, при этом всем Россия сама уже может просить о таких санкциях: они дали стране толчок к тому, чтобы активнее развивать собственное производство.

Ранее экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов выступил с заявлением о том, что страна находится в определенном положении: власти хотели бы вернуть Донбасс под полный контроль, но на текущий момент это просто невозможно. Хотя бы уже потому, что нереально, по мнению Куликова, установить административный порядок Украины на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.