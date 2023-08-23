Мир 23 августа 2023, 16:56 Украину назвали беднейшей и наиболее отсталой страной Европы Политик Медведчук: прозападный курс украинских властей вверг страну в деградацию Sergey Kovalev/GlobalLookPress

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Украина к 32-й годовщине независимости превратилась в страну без будущего. Таким мнением поделился оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук на платформе «Смотрим.ру».

Прозападный курс киевского режима принес государству только деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию. В результате к 32-й годовщине независимости Украина подошла беднейшей и наиболее отсталой страной Европы, заявил Медведчук.

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«Сладкая ложь стала необходимой атрибутикой украинского политика. Он должен был обещать безбедную жизнь в Евросоюзе и мирную жизнь в составе НАТО, превращая европейскую интеграцию в сектантство и массовое помешательство», — отметил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что Украина превратилась в «творение Франкенштейна», желающее уничтожить мир и ненавидящее все живое. При этом страна теряет людей не только в зоне боевых действий, но и в тылу. Они бегут из-за правового беспредела и невыносимых условий для жизни, писал «Царьград».