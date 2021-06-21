Украину научат судиться с Россией. США выделят на программу $2,5 млн

Госдеп США выделит 2,5 миллиона долларов на образовательную программу, которую проведут на Украине. Специалистов хотят научить международному праву, чтобы они в том числе могли судиться с Россией, якобы нарушающей права человека.

Образовательными программами займется Управление глобального уголовного правосудия Госдепа. Грант реализуют на территории Украины и Южного Судана. На программу планируется выделить 2,5 миллиона долларов.

Успешный кандидат будет «способствовать развитию потенциала в области международного права, прав человека, уголовного и гуманитарного права, а также учебных программ по расследованию и судебному преследованию серьезных международных преступлений».

По словам авторов документа, Россия нарушает права человека на Украине. Они отметили, что в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, унесший жизни 13 тысяч человек. В заявке подчеркнули, что Россия нарушает режим перемирия, а также «незаконно оккупирует» Крым. Предоставление гранта подразумевает также изменение сложившейся на Украине ситуации.