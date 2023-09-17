Мир 17 сентября 2023, 01:56 Украину на заседании СБ ООН может представить Кулеба ТАСС: Кулеба выступит на Генассамблее ООН вместо Зеленского Pxhere

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Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября пока не подтвердилось. В США может поехать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил источник ТАСС.

«Участие Зеленского пока не подтверждено, формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций», — сказал он.

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Также пока не рассматривается участие и президента США Джо Байдена. Все заседания Совета Безопасности на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходят на уровне министров иностранных дел или их заместителей.

Ранее стало известно, что президента Франции Эммануэля Макрона не будет на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в работе Генассамблеи ООН, писал RT.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила об ответе на действия США, если журналистам из РФ не дадут американские визы для освещения мероприятий Генассамблеи ООН.