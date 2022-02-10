Украину на карте смогли найти лишь треть американцев

Найти Украину на карте Европы смогли только треть жителей США. Такие результаты дал опрос, опубликованный компанией Morning Consult. Участники исследования указывали на карте точки от Исландии до стран Северной Африки.

Верно указать Украину смогли только 34% участников исследования. Из них 50% выступили за то, чтобы предоставлять военную помощь Киеву. При этом из тех, кто не смог найти государство на карте, к подобным мерам призвали 37%. Кроме того, за серьезные санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину выступают 58% сумевших найти страну на карте и 41% не сумевших это сделать.

За военные поставки высказались 41% общего числа участников опроса, 42% выступают против. 29% одобряют отправку американских солдат в Европу, даже если жизни военных окажутся под угрозой.

Ранее опрос Gallup показал, что 29% жителей Земли одобряют внешнюю политику России. Они считают, что она способствует стабилизации обстановки в мире.Четверть респондентов не смогли сформировать свое мнение относительно внешней политики России, а 46% опрошенных считают ее дестабилизирующей.