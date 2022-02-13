Победу в национальном отборе Украины на конкурс «Евровидение — 2022» одержала певица Алина Паш. Три года назад девушка стала участницей скандала, поскольку стало известно, что она ездила в Крым после его присоединения к России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алина Паш победила на национальном отборе с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). По результатам зрительского голосования и оценки профессионального жюри она набрала 15 баллов. В состав жюри вошли победительница «Евровидения — 2015» певица Джамала, певица Тина Кароль и режиссер Ярослав Лодыгин.

«Алина Паш с песней „Тени забытых предков“ стала победительницей Нацотбора-2022 благодаря сильному выступлению, которое понравилось членам жюри и телезрителям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте конкурса.

В 2019 году Алина попала в центр сканада после того, как стало известно, что она посещала полуостров Крым после его присоединения к России. В связи с этим певице и ее родственникам стали поступать угрозы.

Алина объяснила, что была в Крыму в 2015 году как частное лицо на свадьбе знакомых. После создания своего музыкального коллектива певица, по ее словам, никогда не выступала на территории РФ. В 2017 году она была в Москве, но исключительно по личным обстоятельствам.

«Евровидение — 2022» пройдет в Италии. На прошлогоднем конкурсе в Нидерландах победу одержал итальянский коллектив Måneskin. Финал нынешнего конкурса пройдет 14 мая на арене Pala Olimpico.

Ранее сообщалось, что критерием для отбора на «Евровидение» для украинских артистов сделали отказ от концертов в России после 14 марта 2014 года.