Мир 30 июля 2023, 13:51 Украину лишили всех источников дохода — СМИ РИА «Новости»: прекращение зерновой сделки лишило Украину последнего источника дохода Robert Wiedemann / Unsplash

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Россия объявила о прекращении зерновой сделки, после чего цены на продукцию выросли, сообщило РИА «Новости». Украинские власти начали поиски альтернативных маршрутов поставки сельскохозяйственной продукции, ведь лишение практически последней статьи доходов серьезно ударит как по самой стране, так и по ее западным союзникам, отметили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что после прекращения черноморской инициативы российская пшеница прибавила в цене — теперь тонну продукции оценивают в 240 долларов. Блокирование морских портов Украины способно спровоцировать дальнейшее удорожание зерна — власти страны уже начали поиски альтернативных путей его вывоза.

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По словам финансового аналитика Михаила Беляева, аграрный сектор стал одним из немногих источников дохода украинского бюджета.

«Это около 80 миллиардов долларов, и 40-50 давало зерно», — уточнил он.

Удар и по этой отрасли лишит Украину последнего источника дохода, подытожили авторы статьи.

Президент Владимир Путин не стал беседовать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему возможного продления зерновой сделки, сообщили западные СМИ. По их данным, власти Турции пытаются наладить диалог с Россией через другие каналы связи.