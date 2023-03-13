Мир 13 марта 2023, 11:09 Украину исключили из числа выгодоприобретателей терактов на «Северных потоках» Секретарь Совбеза Патрушев: Украина ничего не приобрела от взрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Украина вряд ли была заинтересована в террористических актах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как она ничего от них не приобрела. Об этом изданию «Аргументы и факты» сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Украина ничего не приобрела и не потеряла от взрывов на газопроводах. Тем более что стоящему с протянутой рукой перед Германией режиму Владимира Зеленского эти акты были совсем ни к чему», — сказал он.

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Также Патрушев выразил мнение, что правительство ФРГ также не было заинтересовано в выведении из эксплуатации ниток «Северных потоков».

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«Германия сама понимала, что этот теракт приведет к упадку ее экономики. При этом там осознают, что тесная экономическая кооперация России и ФРГ никогда не устраивала Великобританию и США», — добавил секретарь Совбеза.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас России точно неизвестно, кто стоит за террористическими актами на газопроводах.

Ранее независимый журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на газопроводах, обвинив в них американские власти.