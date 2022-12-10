Мир 10 декабря 2022, 07:20 Украину и Запад обвинили в попытках заставить Грузию открыть второй фронт против России Дипломат МИД Гончар: Запад и Украина призывали Грузию открыть второй фронт против РФ РИА «Новости»

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Некоторые страны Запада и Украина пытаются заставить Грузию открыть второй фронт против России. Об этом ТАСС сообщил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

По его словам, это намерение показывает важность официальных контактов между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.

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«В этом свете возрастает востребованность Женевских дискуссий по странам Закавказья. Обстановка в мире серьезно меняется», — сказал Гончар.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщал, что некоторые оппозиционеры в стране контактировали с украинскими политиками, обсуждая вероятность открытия второго фронта против России.

Глава правительств подчеркнул, что Грузия не станет оказывать Украине военную помощь, так как не хочет занимать чью-либо сторону в конфликте.