28 апреля 2023, 12:13
Украину и США испугали планирующие бомбы России
Newsweek: в США и на Украине испугались российских планирующих бомб
Планирующие бомбы, которые применяет Россия в рамках СВО, являются большой угрозой для Украины. Об этом написало издание Newsweek.
«Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины», — рассказал военный украинский аналитик Александр Коваленко.
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Еще одним преимуществом оружия он назвал недорогое производство. Военный эксперт Гай Маккардл заявил, что планирующие бомбы — «довольно изобретательное фантастическое оружие». По его словам, российские военные с помощью данных боеприпасов могут поразить множество целей. Плюсом он тоже назвал небольшие затраты.
Ранее стало известно об уничтожении российскими силами немецкой зенитной самоходной установки Gepard под Херсоном. Бойцы сделали это с помощью беспилотника «Ланцет».
Россия
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