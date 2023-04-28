Мир 28 апреля 2023, 12:13 Украину и США испугали планирующие бомбы России Newsweek: в США и на Украине испугались российских планирующих бомб Фото: «Википедия» /Allocer/ CC BY-SA 3.0

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Планирующие бомбы, которые применяет Россия в рамках СВО, являются большой угрозой для Украины. Об этом написало издание Newsweek.

«Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины», — рассказал военный украинский аналитик Александр Коваленко.

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Еще одним преимуществом оружия он назвал недорогое производство. Военный эксперт Гай Маккардл заявил, что планирующие бомбы — «довольно изобретательное фантастическое оружие». По его словам, российские военные с помощью данных боеприпасов могут поразить множество целей. Плюсом он тоже назвал небольшие затраты.

Ранее стало известно об уничтожении российскими силами немецкой зенитной самоходной установки Gepard под Херсоном. Бойцы сделали это с помощью беспилотника «Ланцет».