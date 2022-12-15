Мир 15 декабря 2022, 18:34 Украину и Прибалтику призвали не считать «пешками» в игре Запада Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: сложно доверять ФРГ после слов Шольца о России РИА «Новости»

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Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию не стоит считать «пешками» в игре Запада, написал в своем Twitter бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он добавил, что утратил доверие к Германии после слов канцлера Олафа Шольца о России.

Экс-министру не понравилось, что глава немецкого правительства допустил возобновление сотрудничества с Россией после завершения украинского кризиса.

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«Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений», — возмутился Пабрикс.

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Он обратился к странам Западной Европы с призывом не считать Прибалтику, Польшу, Украину и Финляндию «пешками» в геополитической игре.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия может наладить экономической сотрудничество с Россией после окончания спецоперации. По мнению политика, РФ нужен «шанс» на возобновление сотрудничества.

Глава немецкого правительства отметил, что якобы ни один из планов президента Владимира Путина не удалось реализовать. Жители Германии раскритиковали Шольца за эти слова. Ему посоветовали уделять больше внимания внутренней политике, а не оскорблять Россию.