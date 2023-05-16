Мир 16 мая 2023, 07:09 Украину и Молдавию уличили в реализации «кризисного сценария» ситуации в Приднестровье МГБ ПМР: Украина и Молдавия спекулируют на силовом решении приднестровского конфликта Unsplash

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На фоне гибридной войны власти Украины и Молдавии стали чаще говорить о силовом решении приднестровского конфликта и продвигать кризисный сценарий. Министр государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос сказал об этом РИА «Новости».

«Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — сказал он.

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Работы у органов госбезопасности ПМР, по словам Валерия Гебоса, прибавилось. В нынешней обстановке она стала интенсивней, хотя основные задачи почти не изменились — противостояние терроризму и экстремизму, защита государственных интересов, охрана границы и обеспечение информационной безопасности.

Украинские войска нарастили свою группировку у границ с Приднестровьем. Местные жители заметили, как по железной дороге перебрасывали бронетехнику и артиллерию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это сделали для контроля над ситуацией и сдерживания на опасном участке. Власти ПМР призвали Россию увеличить миротворческий контингент.