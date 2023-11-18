Мир 18 ноября 2023, 09:37 Украину и Израиль не упомянули в итоговой декларации саммита АТЭС Лидеры АТЭС не упомянули в декларации конфликты на Украине и в секторе Газа Rafael Henrique/Keystone Press Agency

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Ситуация на Украине и конфликт на Ближнем востоке не вошли в итоговую декларацию глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Документ опубликовали на сайте организации.

Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско. По итогам мероприятия участники приняли декларацию, которую согласовали все главы делегаций. Целью документа стало создание стабильного будущего и способствование экономическому росту региона.

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«Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует в первую очередь реагирования на интересы всех наших людей и экономик», — отметили в декларации.

Глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук подтвердил, что документ приняли с учетом позиции России. По его словам, декларация рассматривала основные экономические проблемы, а также вопросы климата и цифровой трансформации. Оверчук назвал прошедший саммит успешным.