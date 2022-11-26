Мир 26 ноября 2022, 01:10 Украину и Грецию обвинили в нарушении обязательств по Конвенции о запрете мин Украину уличили в невыполнении условий Конвенции о запрете противопехотных мин РИА «Новости»

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Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин. Такими выводами поделились страны — участницы договора.

«Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — говорится в заявлении.

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Как сообщили члены конвенции, Греция начнет работу после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая займется уничтожением оставшихся 300 тысяч мин. Это нужно будет сделать за 18 месяцев.

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До начала спецоперации власти Украины сообщали о наличии более 3,3 миллиона «Лепестков». Однако представители Киева пообещали предоставить новую оценку запасов мин в стране в докладе участникам конвенции 30 апреля 2023 года, сообщило РИА ФАН.

Ранее стало известно, что ВСУ Украины рассыпали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в населенном пункте Пантелеймоновка в ДНР. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что применяемые Киевом мины опасны для гражданских людей, ведь их сложно обнаружить на местности.