Мир 03 июля 2023, 02:01 Украину и Европу призвали приготовиться к трудностям из-за несбывшегося предсказания о России RS: ЕС и Украине нужно приготовиться к проблемам из-за несбывшегося предсказания о России РИА «Новости»

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Украине и Европе следует быть готовыми к тяжелому периоду из-за несбывшейся теории о России. Об этом сообщил обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн в своем материале.

Он объяснил, что лидеры западных стран больше 15 месяцев считали, что якобы победа российской стороны «предсказана звездами», однако настоящее положение дел демонстрирует обратное.

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«Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага», — сказал журналист.

По словам Блэкберна, у Москвы есть существенное преимущество в производстве артиллерийских снарядов, а НАТО столкнулся с проблемами в наращивании своего военного потенциала.

Обозреватель предупредил Европу, что ей угрожает возможность Москвы противостоять Киеву, который поддерживает весь Североатлантический альянс. Особенно для европейских стран опасна потеря дешевых энергоресурсов и американское давление на мировом рынке торговли.

Ранее пользователи Twitter назвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен одержимой после ее очередной публикации про помощь киевскому режиму. Люди призвали посадить в тюрьму главу ЕК и посчитали ее «напастью для Европы».