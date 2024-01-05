Мир 05 января 2024, 16:22 Украинцы замаскируются от повесток с помощью масок Маски стариков начали продавать на Украине для защиты от вручения повестки

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Украинские интернет-магазины начали продавать маски стариков в качестве средства от вручения мобилизационной повестки. Об этом сообщило издание «Страна».

«В Сети появились объявления о продаже масок старика, которые должны спасти от вручения повестки», — заявили авторы материала.

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Журналисты отметили, что стоимость маски доходит до 350 долларов, однако есть и более бюджетные варианты.

На опубликованных видео заметно, что с использованием маски внешний вид становится довольно реалистичным. Единственным привлекающим внимание местом остается контур вокруг глаз, но при необходимости можно использовать очки.

Украинский журналист Максим Назаров сообщал, что население страны пребывает в шоке после решения президента Владимира Зеленского ужесточить мобилизационные мероприятия.

Ранее покинувший страну украинский уклонист рассказал, что ему поступили угрозы убийством от соотечественников в случае возвращения. Мужчине пришлось переплыть Днепр, чтобы вырваться за границу.