05 января 2024, 16:22
Украинцы замаскируются от повесток с помощью масок
Маски стариков начали продавать на Украине для защиты от вручения повестки
Украинские интернет-магазины начали продавать маски стариков в качестве средства от вручения мобилизационной повестки. Об этом сообщило издание «Страна».
«В Сети появились объявления о продаже масок старика, которые должны спасти от вручения повестки», — заявили авторы материала.
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Журналисты отметили, что стоимость маски доходит до 350 долларов, однако есть и более бюджетные варианты.
На опубликованных видео заметно, что с использованием маски внешний вид становится довольно реалистичным. Единственным привлекающим внимание местом остается контур вокруг глаз, но при необходимости можно использовать очки.
Украинский журналист Максим Назаров сообщал, что население страны пребывает в шоке после решения президента Владимира Зеленского ужесточить мобилизационные мероприятия.
Ранее покинувший страну украинский уклонист рассказал, что ему поступили угрозы убийством от соотечественников в случае возвращения. Мужчине пришлось переплыть Днепр, чтобы вырваться за границу.
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