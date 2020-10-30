Украинцы закидали здание КС презервативами из-за закона о коррупции

Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Возмущенные жители устроили митинг у здания КС и начали закидывать его файерами и презервативами.

Утром 30 октября у здания Конституционного суда в Киеве собрались тысячи людей, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента. На месте находится большое количество полицейских, а также припаркованы автозаки и пожарные машины. На проезжей части улицы Антоновича подключили пожарный гидрант.

По словам корреспондента, митингующие забрасывают здание КС дымовыми шашками, файерами и презервативами. Протестующие в громкоговоритель озвучивают требование открыть им ворота.

Кроме того, они требуют отправить в российский Ростов тех, кто отменил уголовную ответственность. Активисты принесли с собой символический посадочный талон и чемодан. Они заявили, сто судьям место именно в России.

Конституционный суд Украины 27 октября признал незаконными ряд положений закона «О предотвращении коррупции». В частности судьи отменили уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Президент страны Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия всего состава КС.