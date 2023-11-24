24 ноября 2023, 07:50
Украинцы заявили о готовности идти на территориальные уступки для мира с Россией
Bloomberg: украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией
Часть жителей Украины выразила готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты проведенного опроса.
По информации журналистов, часть жителей соседней страны заявили о готовности ради мира с Россией согласиться на территориальные уступки.
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«Опросы демонстрируют, что растущее меньшинство украинцев начало приходить к мысли, что неизбежной ценой за мир станут территориальные уступки России», — говорится в сообщении.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что для Украины ситуация в зоне соприкосновения за год никак не поменялась. Поддержка западных стран также не оказала большого влияния на ход конфликта.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие результатов в контрнаступлении ВСУ является нехорошим сигналом.
Украина
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