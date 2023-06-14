Мир 14 июня 2023, 22:16 Украинцы захотели поставить памятник акуле, убившей россиянина в Египте Freepik

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Жители Украины всерьез решили поставить памятник акуле, съевшей россиянина в Египте. Петиция об этом появилась на сайте киевской городской администрации, сообщило местное издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Автора инициативы зовут Мирослав Латык. Он выдвинул идею по созданию памятника-фантана в виде морского хищника на одной из площадей исторического центра Киева. Монумент должен подразумевать за собой увековечение «акулы-борца с русскими», что станет культурной, исторической и идеологической ценностью украинской столицы.

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Для рассмотрения петиции вышестоящим подразделением необходимо собрать шесть тысяч подписей. На данный момент обращение подписали уже 756 человек.

Ранее тигровая акула разорвала на части россиянина в египетском городе Хургаде. Турист отдыхал на пляже Dream Beach и решил искупаться в море, где по несчастливому стечению обстоятельств оказалась хищная рыба.