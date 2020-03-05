Украинцы выстрелили ракетой по гражданскому автобусу в ДНР
В Докучаевске Донецкой области украинские боевики выстрелили по пассажирскому автобусу управляемой противотанковой ракетой. Водитель заметил опасность и успел уйти от столкновения со снарядом, сообщил «Царьград» со ссылкой на ИА «Новостной фронт».
Глава городской администрации Докучаевска Александр Кочанов рассказал, что украинские силовики под командованием Олега Гончарука произвели выстрел по гражданскому автобусу.
По словам Кочанова, водитель своевременно заметил опасность и резко вывернул руль. Смена траектории спасла автобус: ракета взорвалась рядом.
Сообщается о двоих пострадавших. 51-летняя женщина получила осколочные ранения, а 57-летнему мужчине обломки ракеты повредили грудную клетку. Их госпитализировали.