Глава городской администрации Докучаевска Александр Кочанов рассказал, что украинские силовики под командованием Олега Гончарука произвели выстрел по гражданскому автобусу.

По словам Кочанова, водитель своевременно заметил опасность и резко вывернул руль. Смена траектории спасла автобус: ракета взорвалась рядом.

Сообщается о двоих пострадавших. 51-летняя женщина получила осколочные ранения, а 57-летнему мужчине обломки ракеты повредили грудную клетку. Их госпитализировали.