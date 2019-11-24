Украинцы высмеяли Зеленского за шеврон с черепом

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в соцсетях за то, что он надел форму с черепом на шевроне. Украинцы припомнили, как Петр Порошенко тоже изображал воина.

Зеленский надел патч 72-й бригады, который президенту подарили в Луганской области, на встречу с моряками.

«Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл „крутого воЕна“. То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — написал в Facebook украинский волонтер Роман Доник.

В комментариях под постом пользователи назвали Зеленского «подмазывающимся уклонистом». Кто-то посчитал, что президент Украины надел бы что угодно, хоть и африканский амулет, если бы ему его подарили. Другой комментатор вспомнил недавний скандал с кораблями, вернувшимися из России, и предложил подарить Зеленскому вместо патча унитаз.