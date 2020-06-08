    08 июня 2020, 16:09

    Украинцы высмеяли Зеленского за поход в магазин

    Анастасия Кременчугская

    Жительница Украины на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором президент Владимир Зеленский делает покупки в местном супермаркете в «домашней» одежде — штанах и футболке. Пользователи соцсети активно комментируют эту ситуацию. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Украинцы высмеяли Зеленского за поход в магазин

    «Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. Без фото», — написала Людмила Архарова под видео.

    По ее словам, в супермаркете украинцы не узнали президента. Женщина его заметила только после того, как увидела охранника, и ей стало любопытно узнать, кого охраняют.

    «А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным», — добавила Людмила.

    Многие пользователи соцсети сочли поход Зеленского в магазин «показухой».

    «Очередное представление — велик, Good wine… Противно уже от всего этого», — прокомментировала видео Яна Коваль.

    «Остался незакрытым вопрос с туалетом, и можно сказать, что мы увидели уже все», — заметил Viz Ari.

    «Вот тут он в своей стихии! В колбасе и мясе он разбирается значительно лучше, чем во внешней политике и экономике!» — указал Vadim Plotkin.

    «В сельпо не встретила бы», — решила Ольга Федотова.