Украинцы высмеяли Зеленского за поход в магазин

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. Без фото», — написала Людмила Архарова под видео.

По ее словам, в супермаркете украинцы не узнали президента. Женщина его заметила только после того, как увидела охранника, и ей стало любопытно узнать, кого охраняют.

«А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным», — добавила Людмила.

Многие пользователи соцсети сочли поход Зеленского в магазин «показухой».

«Очередное представление — велик, Good wine… Противно уже от всего этого», — прокомментировала видео Яна Коваль.

«Остался незакрытым вопрос с туалетом, и можно сказать, что мы увидели уже все», — заметил Viz Ari.

«Вот тут он в своей стихии! В колбасе и мясе он разбирается значительно лучше, чем во внешней политике и экономике!» — указал Vadim Plotkin.

«В сельпо не встретила бы», — решила Ольга Федотова.