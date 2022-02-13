Украинцы высмеяли «широкоплечего» Зеленского на учениях в Херсоне

Бурную реакцию в социальных сетях вызвали фотографии президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время его посещения учений МВД в Херсонской области. Об этом рассказал портал «Страна.ua».

«На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими», — написало издание.

Пользователи Сети решили обыграть изображения широкоплечего главы государства. В результате Зеленского поставили в один ряд с героями голливудских боевиков Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джейсоном Стэтхэмом и Брюсом Уиллисом.

По информации пресс-службы президента Украины, глава государства побывал на учениях под Херсоном в субботу, 12 февраля. Маневры проходили вблизи административной границы с Крымом. В учениях принимали участие более тысячи правоохранителей, они отрабатывали реагирование в случае дестабилизации ситуации в стране с элементами гибридной войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о санкциях сроком на пять лет против российской компании «Витрина-ТВ». Решение ввести санкции объяснили трансляцией компанией российских телеканалов.