Украинцы высмеяли «бронелифчик» министра обороны
Пользователи раскритиковали внешний вид министра обороны Украины Резникова
Странный внешний вид министра обороны Украины Алексея Резникова привлек внимание пользователей. Главу ведомства высмеяли за плохо сидящий костюм на фотографии, опубликованной на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
Резникова запечатлели в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, которая состоялась 1 января. На снимке Зеленский пожимает руку генералу Юрию Галушкину, поздравляя его с назначением командующим Силами территориальной обороны ВСУ.
Глава Минобороны Украины, которого можно заметить справа, выделяется на снимке своим внешним видом. На нем плохо сидит пиджак. Пользователей в комментариях смутило, что он застегнут на одну пуговицу и держится на министре с трудом.
«Там у него бронелифчик?» — предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» — задался вопросом Владимир Островский.
«Стыдоба», — возмутился Игорь Политов.
Пользователь Полина Кравцова написала, что более 100 комментариев к записи пропали.
«Не устали комментарии удалять?» — спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.