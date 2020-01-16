Украинцы высказали «конспирологические мнения» об отставке Медведева

По словам эксперта, «злорадствования [у украинцев] нет, есть много конспирологических мнений».

«Некоторые высказывают мнение, что Медведев пошел в отставку, чтобы в 2024 году занять кресло президента. Другие говорят, что это смена определенной элиты в России. Также, что Медведев не выполнил те задания, которые перед ним поставили», — пояснил Охрименко.

Также он добавила, что кандидатура Мишустина на должность премьера стала для всех полной неожиданностью.

«Большинство соглашается с тем, что каких-то радикальных изменений в политике России или, тем более, в работе правительства не будет», — добавил эксперт.