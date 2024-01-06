Мир 06 января 2024, 14:53 Украинцы выбрали главное слово 2023 года Словом 2023 года на Украине стала «мобилизация» Ministry of Defense of Ukraine

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Руководство онлайн-словаря украинского языка и сленга «Мыслово» назвало термин «мобилизация» главным словом 2023 года в стране. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Это слово в течение всего года находилось в центре общественной дискуссии с пиковым интересом в декабре. Этому поспособствовал неоднозначный законопроект о мобилизации, который правительство внесло на рассмотрение в парламент», — отметили в пресс-службе.

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Другими претендентами на слово года стали «уклонист», «контрнаступление», выражение «лето в Крыму» и «дрон».

Согласно определению на сайте, онлайн-словарь «Мыслово» создали еще в 2012 году для фиксации новшеств и неологизмов современного украинского языка. По итогам календарного года словарь выбирает слово года, исходя из его значимости и популярности. Например, термин «вакцина» стал словом 2021 года.

В феврале 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию, с тех пор ее неоднократно продлевали. Депутат Рады Алексей Ганчаренко сообщал, что на последнем заседании парламента в начале января министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный настаивали на усилении мобилизационных мероприятий.