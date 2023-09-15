Мир 15 сентября 2023, 07:47 Украинцы возглавили список контрабандистов, отправляющих мигрантов в Германию Полиция Саксонии: украинцы стали лидерами в контрабанде мигрантов в ФРГ РИА «Новости»

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В Германии задержали рекордное количество украинцев, которые занимались отправкой мигрантов на территорию европейской страны. О данных антирейтинга за первую половину текущего года рассказал Bild полицейский Саксонии.

По словам немецкого правоохранителя, беженцы с помощью услуг контрабандистов ежедневно пересекают саксонскую границу.

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«Сейчас федеральная полиция наблюдает новый феномен: наемные контрабандисты из мафии <…> все чаще приезжают с Украины», — указали в статье.

До этого антирейтинг возглавляли сирийцы. Издание отметило, что на чешской границе поймали 37 украинцев и только 24 граждан Чехии. На польской границе — еще 24 граждан Украины.

Число украинских мигрантов в Европе увеличилось после усугубления финансовых трудностей среди населения Украины. Многие уроженцы республики пытаются найти быстрый заработок за границей. Поэтому их соотечественники начали вербовать нелегальных мигрантов в чатах Telegram при помощи предложений о «работе».

Однако в ЕС бегут и те, кто не хочет идти на фронт. Недавно Польша начала экстрадировать на Украину мужчин призывного возраста, которые уклонились от мобилизации с помощью взяток.